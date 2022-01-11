شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف فى زيارة لمنطقه الأهرامات .. يوم رائع رفقة أصدقائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة مى نور الشريف، ابنة الفنان الكبير الراحل نور الشريف، والنجمة القديرة بوسى، وهي تستمتع بوقتها بزيارة منطقه الاهرامات والتقاط الصورهناك.



مى نور الشريف علي انستجرام

ونشرت مي نور الشريف صورتين لها عبر حسابها علي انستجرام بالقرب من الأهرامات، علقت عليهم:" يوم رائع في الأهرامات العظيمة مع أصدقائى الرائعين الذى أسميهم بكل سرور العائلة، كونو لطفاء مع بعضكم البعض".



مي نور الشريف



ابنه نور الشريف

وسبق ان نشرت مى، صورة لها وسط جبال جنوب سيناء، عبر حسابها على "إنستجرام"، وأخرى مع الأصدقاء عبر استورى "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "حلوة يا بلدى.. مصر أم الدنيا.. جنوب سيناء".

وكانت الفنانة مى نور الشريف، قد ظهرت مؤخرا مع والدتها النجمة الكبيرة بوسى، فى إطلالة جديدة، خلال تواجدهما فى أحد صالونات التجميل، حيث نشرت مى الصورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد عدة أيام من الاحتفال بعيد ميلادها، برفقة شقيقتها الفنانة المعتزلة نورا، وابنتيها مى وسارة، وبعض المقربين منها.

كما ظهرت الفنانة مى نور الشريف بـ"لوك" مختلف، بعد أن خسرت الكثير من الوزن، ذلك بعد عدة أيام من الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الفنانة بوسى، برفقة خالتها الفنانة المعتزلة نورا، وبدت مي وكأن شكلها قد تغير، بعد فترة من الابتعاد عن التمثيل، وتفرغت لإدارة استوديو والدها بمنطقة الشيخ زايد ومرافقة والدتها الفنانة الكبيرة بوسى.