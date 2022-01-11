شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غضب محمود المليجى من محمد صبحى فى مسرحيته "انتهى الدرس يا غبى" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى الفنان محمد صبحي خلال استضافته في الخليج 365 عن موقف حدث له مع الفنان الكبير محمود المليجي الذي شاركه بطولة مسرحية " انتهي الدرس يا غبي " فقال : تعلمنا وعشنا في جيل أفضل منا بكثيروهو جيل الرواد بجد ، ولم نتعلم منهم الفن فقط ولكن الالتزام ، فعندما يأتي محمود المليجي بنجوميته الكبيرة وتوفيق الدقن بقامته أيضا ويقدموا عمل مسرحي مع ممثل وقتها كنت غير معروف ويوافقا علي أن أكون بطلا مطلقا معهم ويساعدوني فهذا أكبر دعم من فنان كبير لممثل في بداياته .

وأضاف : أتذكر وقتها أن الفنان محمود المليجي دخل لي بعد أسبوع من العرض و" زعق لي " وقالي : احنا وقفنا جنبك أنا وتوفيق الدقن واحنا موجودين علشان تبقي نجم وانا واقف بجوارك علي المسرح وسألني : أنت مرعوب ليه ؟ قول الإفيهات ولا تخاف.

وأشار أيضا : لا انس أيضا في تونس عندما جعلني أحي الجمهور في آخر العرض وهو الذي قدمني للجمهور ووقتها حصلت علي أعلي نسبة تصفيق في حياتي بسبب محمود المليجي علي المسرح البلدي بتونس وقال لي المليجي : انت هنا قد ولدت وأصبحت نجما .

وكرمت وزيرة الثقافة الاردنية هيفاء النجار النجم الكبير محمد صبحي خلال الاحتفال بمئوية المملكة الاردنية الذي أقيم بجامعة عمان الأهلية عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية ، وعقب تكريمه قال صبحي: أولا أنا سعيد جدا بهذا التكريم لأني عشقت الأردن من الخريطة ، فانا من مواليد عام 1948 فقد كنت اشعر بالذنب في أنني ولدت من هنا وسلبت فلسطين وقتها وعشت عمري فنيا مؤمن بهذه القضية.

وأضاف محمد صبحي : الأردن له مبادئ ثابتة لا تتغير وكنت دائما أقول انني عروبي وقومي، ولو في زماننا هذا نتهم من هو عروبي وقومي بانه مختل ، فانا اكبر مختل في هذا الزمان ، فالاردن موقفها ثابت مع مصر ومع كل الدول العربية علي مر التاريخ ، وفي هذه الاحتفالية اقول ان من لا يعرف ماضيه لا يعيش حاضره ولا يبني مستقبله ومعني اننا نعي 100 عام لوطن فهذا دليل اننا نفخر بالاردن الان وسيفخر أحفادنا بالأردن كدولة عربية لم تمس شقيقة لها ولا تتخاذل في الوقوف بجانبها .