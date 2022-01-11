شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج: وقوفى على مسرح منتدى الشباب أمام الرئيس وبقيادة خالد جلال شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد سراج لليوم السابع، إن وقوفه علي مسرح منتدي شباب العالم، وأمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي عمل تحت قيادة المخرج الكبير خالد جلال والذي يعتبره جواهرجي الفنانين، شرف كبير، واعتبره يوم من عمري لن أنساه أبدا.

وأضاف محمد سراج، أن مشاركته في عرض، "كنا واحد" للمخرج خالد جلال فرصة عظيمة سيظل يشكره عليها باقي عمره، وموضحا أنه كان في غاية السعادة بكلمة الشكر التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب المشاركين.

وكانت سلطت دراسة حديثة الضوء على مسرح شباب العالم الذى قدمه منتدى الشباب بشرم الشيخ، وأكدت الدراسة التى أعدتها الباحثة مى صلاح ونشرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن النسخة الأولى لمسرح شباب العالم كانت في 2017، موضحة أن المسرح فى نسخته الأولى كان أكثر من مجرد حدث فني، فلقد كان بمثابة منصة للمواهب الشابة التي أتت من جميع أنحاء العالم.

وأشارت الدراسة إلى أنه في 2017، وعلى مدار ثلاثة أيام نابضة بالفن، أتاح المسرح للفنانين الواعدين إظهار فنهم وثقافتهم المختلفة والمبهرة، حيث أبهروا جمهورًا يضم آلاف الأشخاص من جنسيات وثقافات مختلفة، وبعد أن حالت الجائحة بين هذا السحر ومواهب الشباب، عاد بقوة وإصرار على أن الفن هو العامل المشترك بين كل الثقافات، تحت شعار: "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان".



محمد سراج وخالد جلال



محمد سراج



عرض كنا واحد



عرض كنا واحد