شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو زهرة يعلق على حالة والده : يارب ترجع تانى ونقضى وقت حلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق تنتاب محبي الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا ونقلة الي المستشفي، لكن ابنته طمأن متابعه وأكدت ان الحالة مستقرة نوعا ما حيث انه حصل علي 3 جرعات من لقاح كورونا، في حين نشر ابنه وعلق على حالة والده بعد الإصابة بكورونا.وقال يارب ترجع تانى ونقضى وقت حلو



احمد أبو زهرة



سحر ابو زهرة

أحمد أبو زهرة نجل الفنان المصري الشهير، نشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة تجمعه بوالده، وتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود لهم بصحة كما كان، فكتب في تعليقه على الصورة: "يارب ترجع تاني ونقضي وقت حلو مع بعض تاني زي ما كنا دائما ربنا يشفيك"، لكن يبدو أن تعليق نجل الفنان القدير زاد من حالة القلق لدى المتابعين الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

وكان قد تصدر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تريند محرك البحث جوجل بعد منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، ودخوله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذى جعل جمهور ومحبى عبد الرحمن أبو زهرة يحاولون معرفة تفاصيل اصابته منذ البداية.

وكانت البداية بعدما قال أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الكبير لـ"الخليج 365" إن والده مصاب بكورونا، وأنه قد تلقى اللقاح منذ فترة وحصل على الجرعات الثلاثة وآخر جرعة كانت التنشيطية يوم 27 ديسمبر الماضى، وطمأن نجل الفنان الكبير جمهوره قائلًا: الحمد لله صحته فى تحسن شديد ويسير على العلاج بشكل منتظم.

فيما قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، إن الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مستقرة، بعد أن أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أنه يحظى برعاية طبية فائقة، مضيفًا أن النقابة تتابع حالته بشكل مستمر مع الأطباء المتابعين لحالته داخل مستشفى العزل بالعجوزة.