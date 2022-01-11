شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يشوق جمهوره بأحدث أعماله من داخل الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم اللبنانى رامى عياش جمهوره لتسجيل أحدث أغانيه التى يطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر فيديو من داخل الاستديو وتحضيراته لأغنية جديدة .

الجدير بالذكر أيضا أن رامى عياش ما زال يحصد نجاحا كبيرا لأغنية قصة حب بالرغم من مرور 3 أعوام على طرح الأغنية التي ما زالت تسيطر، على تريند "التيك توك" و"انستجرام" بتحدي خاص، تجاوز 25 مليون مشاهدة.

وأحيا مؤخرا رامى عياش، حفلاً غنائيًا ليلة رأس السنة فى العين السخنة ورفعت شعار كامل العدد .

من ناحية أخرى يتعاون النجم اللبناني رامى عياش في أغنية جديدة باللهجة المصرية من ألحانه وكلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع عمر صباغ، وتنتمى إلى أغانى الرقص والفرح، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وحل مؤخرًا النجم اللبنانى رامى عياش ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، فى حلقة من جزأين.