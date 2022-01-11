شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الثقافة والفنون فى الدمام تحتفى باليوم العربى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت جمعية الثقافة والفنون في الدمام باليوم العربي للمسرح، حيث قدمت مشهدًا مسرحيًا من إخراج معتز العبدالله وتأليف عبدالرحمن السعيد وعبدالله غزواني، وقال الفنان راشد الورثان،"لعل السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يواجهنا كمسرحيين عرب هو كيف نعيد وصل ما انقطع مع أجيالنا الشابة التي تتطلع لمشاركتنا هذه المسؤولية؟ إذ إن استعادة الجيل المأخوذ بـ "السوشال ميديا" ولغتها وإشاراتها ورموزها، والمستلب من لغته وثقافته وهويته، مهمة شاقة لا يقوى عليها المسرح وحده، وإنما هي مهمة كل المشتغلين في الشأن العام، لكن ربما علينا، نحن أهل المسرح وصنّاعه، أن ننزل إلى الشارع ونرصد هواجس الناس وهموهم وتطلعاتهم ونحولها أعمالاً فنية جذّابة تكون مرآة يرى الناس أنفسهم فيها دون تقليد أعمى للغرب، ولا إغراق في الموروث الشعبي، بل وفق مقولة المهاتما غاندي: أشرع نوافذي لكل ثقافات العالم شرط ألا تقتلعني من أرضي.

وأضاف نريد مصالحة شبابنا عبر مسرح بسيط، لا مُبَسَّط، يجعلنا نرى صورة ناسنا وواقع مجتمعاتنا وأن يكون هذا المسرح بصيص أمل في ظل ظلام التطرف بشقيه الأصولي والاستهلاكي، وفي مواجهة التعصب الأعمى والكراهية المتعاظمة من الإنسان لأخيه الإنسان، وما ينتج عن هذا الواقع المظلم من خراب جماعي عصيّ على الإصلاح وإعادة البناء.

واستكمل، نحن في أمسّ الحاجة إلى مسرح يهدم الحواجز النفسية والجغرافية بين البشر، ويقيم جسور التفاهم المتبادل بين الأخوة.

وعن المسرح والثقافة العربية تحدث الدكتور نايف الثقيل مدير عام جمعية الثقافة والفنون عن الثقافة ومعناها الذي يحدد بعض ملامحها وأهميتها، وعرّج على بداية العلاقة بين الثقافة العربية والمسرح، وأبرز ملامح هذه العلاقة، حيث أوضح ، أن الثقافة لا توجد إلا بوجود المجتمع، ثم إن المجتمع لا يقوم ويبقى إلا بالثقافة وهي طريق متميز لحياة الجماعة ونمط متكامل لحياة أفرادها"، فالثقافة مؤثرة في تكوين المجتمع، وتحديد مساره، تحديد مواقفه، ونظرته للعالم.

ويضيف الثقيل أن الثقافة التي اكتسبها العرب من مكوناتها والتي كما قلنا يؤدي فيها الدين والسياسة دورا كبيرا، وهذان المكونان لعبا دورا جوهريا في تحديد ملامح العلاقة بين الثقافة والمسرح، لذلك فإن موضوع تعريف الثقافة العربية وبداية علاقتها بالمسرح كان مرهون ربما بشكل خفي، من وجهة نظري المتواضعة، بهذين المكونين، وغيرهما.



اليوم العربي للمسرح



اليوم العربي للمسرح



اليوم العربي للمسرح