شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض ثانٍ لمسرحية "كنا واحد" بمنتدي شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد منتدي شباب العالم اليوم الثلاثاء في التاسعة مساء عرض العرض المسرحى "كنا واحد" بقيادة المخرج الكبير خالد جلال، والذي يروى تفاصيل الإنسانية بين الخوف والأمل ومحاولات إحياء السلام، وذلك بمشاركة فريق يضم فنانين شباب مصريين من طلاب وخريجي مركز "الإبداع الفني" ومختلف الجامعات، بالإضافة إلى فنانين متعددي الجنسيات من الولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وروسيا، والبرازيل، وتونس، والمغرب، ومالاوي، وطاجيكستان، والبرتغال، وصربيا، وبيرو، واندونيسيا، واليمن.

تستعرض قصة العرض المسرحي الحالة التي آلت إليها الإنسانية، حيث شوهت الأحداث المتلاحقة والحروب الفطرة الأصلية للإنسانية المحبة للسلام، وفي مواجهة "المجهول الجديد" الذي يمثل تحدي عالمي طرح مقدمو العرض تساؤل مفاده "هل ستنتصر الإنسانية على الخلافات والصراعات العالمية أم لا؟".

ويعد مسرح شباب العالم هو نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ تجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث انطلق مسرح شباب العالم في نسخته الأولى بمنتدى شباب العالم لعام 2018 وحقق نجاحا غير مسبوق مما دفع بإدارة المنتدى بتكرار التجربة في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم عام 2019، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم 300 موهبة من 27 جنسية مختلفة وقدم 44 عرضا، كما استضاف المسرح أكثر من 127 جنسية، وقد تقرر عقده في نسخته الثالثة لعام 2021، حيث يعد مسرح شباب العالم بمثابة منصة إبداعية لشباب العالم لعرض أفكارهم وقضاياهم ومناقشة مشكلاتهم وخلق مساحة من التفاعل وعرض الحلول من خلال العروض الفنية والثقافية.