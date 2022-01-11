شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جلسة تصوير محمد صلاح .. هنيدى يتفوق على فخر العرب 1/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يفوت النجم محمد هنيدي التعليق علي جلسة تصوير نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح بشكل كوميدي، حيث نشر هنيدي من خلال صفحته علي الفيس بوك صور جلسة تصوير صلاح الجديدة، وقارنها بأزيائه في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وعلق هنيدي علي المقارنة بـ " لما تسبق عصرك بأكتر من 20 سنة .. هنيدي : 1 ..صلاح : 0"



محمد هنيدي vs محمد صلاح



محمد هنيدي



هنيدي وصلاح

وتحدث الدولى المصري محمد صلاح، جناح ليفربول ومنتخب مصر المهاجم ، عن أسباب رحيله عن تشيلسي في 2015 ، ولعبه فى الدوري الإيطالي فى فيورنتينا وروما قبل العودة إلى الدوري الانجليزي، عبر بوابة ليفربول.

وأضاف محمد صلاح في حوارأجراه مع مجلة "GQ" البريطانية: "عندما تشعر أن حلمك يتلاشى، فأنت تريد أن تفعل كل شيء لتحقيقه، كل ما يتطلبه الأمر للنجاح، سأفعله".

وواصل جناح ليفربول: "يسعد الناس دائمًا بمكان وجودهم، الناس لديهم روتينهم أو منطقة راحتهم أو أي شيء يريدون تسميته، لا يحبون التغيير، هذا ما نحن عليه كبشر".

وأكمل مو : "الناس يعانون لسنوات لأنهم لا يريدون التغيير، لكن بالنسبة لي، كنت بحاجة إلى التغيير، لقد ضحيت بكل ما بوسعي لمجرد البقاء في أوروبا".

وزاد صلاح فى تصريحاته: "عندما أتذكر قراري، أدرك كما كانت خطوة سيئة، لم أكن ألعب كثيرًا ولذلك شعرت بأنني بحاجة إلى الرحيل، لأن أمامك خيارين أن تثبت وجهة نظر الناس في أن تشيلسي كانوا على حق في وضعي على مقاعد البدلاء أو إثبات خطأهم وكنت بحاجة لذلك".

وأختتم تصريحاته: "أعطيت كل شيء، كل حياتي كانت فقط من أجل كرة القدم".

ويقود محمد صلاح منتخب مصر ، فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يفتتح مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، بمواجهة قوية أمام نسور نيجيريا على ملعب "رومدى أدجيا" بمدينة جاروا.