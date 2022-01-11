شكرا لقرائتكم خبر عن ميكايلا رودريجيز أول عابرة جنسيًا تحصد جائزة أفضل ممثلة من جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت الممثلة ميكايلا جايه "إم جي" رودريجيز التاريخ بسبب حفل جولدن جلوب، لتصبح أول ممثلة عابرة جنسيا تحصل على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني - دراما عن مشاركتها في مسلسل Pose، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ودار الموسم الثالث والأخير من Pose، في عام 1994، حيث تشعر أن قاعة الرقص وكأنها ذكرى بعيدة لبلانكا (إم جي رودريجيز) التي تكافح من أجل تحقيق التوازن بين كونها أما وكونها شريكة حالية لحبها الجديد، وأحدث دور لها كمساعدة ممرضة، وفي هذه الأثناء، أصبح الإيدز السبب الرئيسي للوفاة بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عامًا.

كما واجه براي تيل (بيلي بورتر) أعباء صحية غير متوقعة، وفي مكان آخر، فإن ظهور منزل جديد شرير مغرور يجبر أعضاء مجلس Evangelista على مواجهة إرثهم.

منذ ظهور أولى حلقات Pose لأول مرة في عام 2018، حصل على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة Peabody، وتكريم AFI و جائزة الأيمى لـ بيلى بورتر، الذي أصبح أول رجل مثلي الجنس بشكل علني يفوز بجائزة Emmy Award لأفضل ممثل رائد في مسلسل درامي، أصبحت المنتجة التنفيذية والكاتبة والمخرجة جانيت موك أول امرأة سمراء البشرة يتم تعيينها ككاتبة رئيسية في مسلسل تلفزيوني، بالإضافة إلى كونها أول امرأة متحولة جنسيًا سمراء البشرة تكتب وتخرج حلقة تلفزيونية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".