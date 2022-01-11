فيروس كورونا يضرب عائلة الفنان أحمد السقا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 05:47 مساءً - أعلن ” ياسين السقا ” نجل الفنان ” أحمد السقا ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن إصابته بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية الاختبار الخاص بالفيروس الذي خضع له .

فكتب في منشوره من خلال خاصية الاستوري : ” لو كان حد على تواصل معايا، رجاء يعمل اختبار لنفسه لأن تحليلي إيجابي كورونا ” .

وتأتي إصابة ياسين السقا بالفيروس بعد أيام من إعلان والدته الإعلامية ” مها الصغير ” إصابتها بفيروس كورونا .

وذلك من خلال تعليق لها على منشور للسيناريست ” تامر حبيب ” الذي كشف من خلاله عن إصابته أيضا بفيروس كورونا المستجد .