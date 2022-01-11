كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 05:47 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها بالولايات المتحدة الأمريكية .
وظهرت نوال الزغبي في الصور وهي بغرفتها داخل أحد الفنادق ب ” لاس فيغاس ” مرتدية روب الاستحمام وتجلس على كرسي .
وكتبت في تعليقها على الصور : ” اكتشف شغفك .. أشعل روحك .. أشعل نورك ” .
وأثارت إطلالة نوال الزغبي حالة من الجدل بين المتابعين والتي وصفها البعض منهم ب ” الجريئة ” .. فجاءت التعليقات مثل : ” شوية اوفر حبيبتي ” و ” ايش فيك خربتيها ” ” و ليه كده ” .
يذكر أن الفنانة نوال الزغبي كانت قد وصلت إلى لاس فيغاس في السادس من يناير من أجل إحياء عدد من الحفلات للجاليات العربية .
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جريئة .. نوال الزغبي ب ” روب الاستحمام ” في أحدث ظهور لها والجمهور يهاجمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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