إطلالة جريئة .. نوال الزغبي ب ” روب الاستحمام ” في أحدث ظهور لها والجمهور يهاجمها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 05:47 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نوال الزغبي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها بالولايات المتحدة الأمريكية .

وظهرت نوال الزغبي في الصور وهي بغرفتها داخل أحد الفنادق ب ” لاس فيغاس ” مرتدية روب الاستحمام وتجلس على كرسي .

وكتبت في تعليقها على الصور : ” اكتشف شغفك .. أشعل روحك .. أشعل نورك ” .

وأثارت إطلالة نوال الزغبي حالة من الجدل بين المتابعين والتي وصفها البعض منهم ب ” الجريئة ” .. فجاءت التعليقات مثل : ” شوية اوفر حبيبتي ” و ” ايش فيك خربتيها ” ” و ليه كده ” .

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي كانت قد وصلت إلى لاس فيغاس في السادس من يناير من أجل إحياء عدد من الحفلات للجاليات العربية .