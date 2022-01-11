كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 05:47 مساءً - حل الفنان الكويتي ” طارق العلي ” ضيفا ببرنامج ” من غير فلتر ” المذاع على قناة atv الكويتية مع الإعلامية ” علياء جوهر ” .
وخلال اللقاء وجهت علياء جوهر سؤالا إلى الفنان طارق العلي حول إن كان قد ظلم شخصا من قبل ليكشف الأخير عن أنه ظلم نفسه وأسرته خاصة زوجته .
فأشار طارق العلي إلى أنه ظلم نفسه في أشياء كثيرة سواء في حياته الخاصة أو في مجال الفن .. كما ظلم أهل بيته أيضا .
وحرص الفنان الكويتي طارق العلي على الاعتذار لزوجته متحدثا عن إنه كان يقسو عليها في بعض الأوقات على الرغم من أنها أكثر شخص يتحمله .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان شهير يقدم اعتذارا لزوجته : ” ظلمتها وقسيت عليها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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