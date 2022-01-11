نجاة عمر خورشيد من حادث سير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 05:47 مساءً - كشف الفنان ” عمر خورشيد ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضه لحادث سير يوم أمس الإثنين .

فكتب عمر خورشيد في منشوره : ” طيب أنا عملت حادثة بالعربية الحمد لله .. والنبي اللي بيدعيلي يركز إن الدعوة مش عليا ” .

وتفاعل متابعو عمر خورشيد على منشوره والذين حرصوا على الاطمئنان عليه في تعليقاتهم والدعاء له .

يذكر أن عمر خورشيد هو نجل الفنانة ” علا رامي ” وعمه هو عازف الجيتار والفنان الشهير ” عمر خورشيد ” الذي سُمي على إسمه .. كما أنه متزوج من الفنانة ” ياسمين جيلاني ” .