“ملف سري”.. هاني سلامة يحدد وجهته في رمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقر النجم المصري، هاني سلامة، على اسم مسلسله الرمضاني المقبل، الذي ينافس به في ماراثون الأعمال الفنية، التي يجري عرضها على الشاشات المختلفة في دراما رمضان 2022، حيث كشف عن اسم مسلسله الجديد وهو “ملف سري”، الذي يعمل من خلاله مع المنتجين المصريين محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار.

وأضاف سلامة صورة جمعته بالمنتجين محمد وريمون، إلى حسابه الخاص في “إنستغرام”، معلناً بدء دوران عجلة تصوير المسلسل، وسط تعليقات عبر أصحابها عن انتظارهم عملاً فنياً يليق بنجومية هاني سلامة، الذي عاد يثبت أقدامه في دراما رمضان، بعد تحقيقه نجاحاً ملحوظاً في دراما رمضان الماضي.

وقال هاني سلامة إن المسلسل من إنتاج شركة “فنون مصر”، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

وحرص النجم المصري أحمد زاهر على تهنئة هاني سلامة، بتصوير مسلسله الرمضاني، فكتب قائلاً: “مبروك يا هنوش”، ليرد هاني بقوله: “حبيبي يا زاهر الله يبارك فيك”، كما هنأه أمير شاهين، وأميرة الشريف، وأحمد إمام، وشارك المتابعون أيضاً في تعليقات التهنئة.

وكان آخر أعمال الفنان هاني سلامة، في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “بين السما والأرض”، وهو قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، وشارك في بطولته: درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، وندى موسى.