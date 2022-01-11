يسرا تنافس في رمضان 2020 بـ”أحلام سعيدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة المصرية، يسرا، عن بدء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “أحلام سعيدة”، عبر حسابها في “إنستغرام “، موضحة أنه من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة “العدل جروب”.

وشاركت يسرا متابعيها على “السوشيال ميديا” لحظة تصوير أول مشاهد المسلسل، معلقة: “..أول يوم تصوير مسلسل رمضان 2022”.

وبمجرد إعلانها عن هذا الخبر، انهالت عليها التهاني من قبل أصدقائها من الوسط الفني، ومنهم: النجمة ليلى علوي، وهند صبري، وغادة عادل، وعبير صبري، وأحمد زاهر.

أما عن متابعيها على “السوشيال ميديا”، فقد انقسموا إلى فريقين: الأول يعبر عن مدى سعادته لمشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل 2022، وتشوقهم لمشاهدة العمل، بينما طالبها القسم الآخر بتوخي الحذر الشديد، واتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من “كورونا”، خاصةً أن المتحور الجديد من الفيروس منتشر بشكل كبير هذه الأيام بين الفنانين.

ومنذ يومين، كانت قد نعت النجمة يسرا صديقتها الفنانة الراحلة مها أبو عوف، قائلة: “حبيبتي وأختي وصاحبتي وعشرة عمري إنتي يا مها.. مش قادرة أصدق ولا أستوعب إنك سبتينا خلاص.. فراقك خسارة كبيرة لينا كلنا.. مفيش كلام ممكن يوصف صدمتي وحزني عليكي.. مع السلامة يا حبيبة الكل.. إن شاء الله متهنية بالجنة ونعيمها مع حبيبنا عزت وكل حبايبنا اللي فارقونا يارب”.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنانة يسرا، هو مسلسل “حرب أهلية”، الذي شاركها بطولته الفنانون: جميلة عوض، باسل خياط، مايان السيد، أروى جودة، رشدي الشامي، وسينتيا خليفة، وهو من إنتاج “العدل جروب”، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.