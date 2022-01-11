حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة بفيديو عفوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم المصري، حمادة هلال، جمهوره المتابع لحسابه في “إنستغرام”، مقطع فيديو عفوياً، ظهر فيه من داخل الاستوديو، أثناء تسجيل أغنيته الجديدة “تكا تكا”، وذلك استعداداً لطرحها قريباً.

وظهر هلال، خلال الفيديو، وهو يغني كلمات الأغنية الجديدة وسط سعادة غامرة، وبرفقته صناع الأغنية، بينهم منتجها وليد منصور، وبدت الأغنية خفيفة تعبر عن السعادة والفرح، وتقول الكلمات: “مزج وعلى ده المزاج معاك معلى.. آه يا حلو ياللي بعرف أتدلع معاك”، وكتب معلقاً: “فاضل على الحلو تكا تكا.. قريباً”.

وأغنية “تكا تكا” للفنان حمادة هلال، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وإنتاج وليد منصور، فيما تفاعل الجمهور مع الأغنية، وأشادوا بكلماتها، معبرين عن شوقهم لسماعها كاملة، وتمنوا له النجاح، وتحقيق أعلى المشاهدات.

ويواصل النجم حمادة هلال التحضيرات الخاصة بالجزء الثاني من مسلسله “المداح”، الذي يجري عرضه في دراما رمضان المقبل 2022، وذلك بعدما وافقت الفنانة المصرية هبة مجدي على المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل، كبديلة للفنانة السورية نسرين طافش، التي اعتذرت عن تقديم الجزء الثاني.

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية، كان من خلال أغنية “أم أحمد”، التي طرحها، مؤخراً، بطريقة الفيديو الكليب، ولاقت نجاحاً كبيراً.