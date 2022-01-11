تعرف على سعر التصوير ولقاء فيفى عبده في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، تفاصيل استقبالها الجمهور في أحد منتجعات أبو ظبي، وذلك بداية من الجمعة 21 يناير الجاري.

وحددت إدارة المنتجع في البوستر الخاص باللقاء، أسعار الجلسات مع الفنانة فيفي عبده، وجاءت كالتالي:

فئة البلاتينيوم: يومي السبت 22 والأحد 23، في جلسة لمدة ساعتين، من الساعة 11 إلى 1 ظهرا، ويشمل اللقاء تصوير وتحية من فيفي عبده، إلى جانب فرصة تناول وجبة الغذاء معها، وذلك مقابل 1100 درهم إمارتي للفرد الواحد، وهو ما يعادل 4,710 جنيه مصري.

الفئة الذهبية: وتعقد فيفي عبده جلساتها مع أصحاب الفئة الذهبية، أيام الجمعة والسبت والأحد، بالفترة من الرابعة عصرا، إلى الساعة الخامسة والنصف، وفي مقابل 750 درهم إماراتي، وهو ما يعادل 3,214 جنيه مصري، ينال رواد الجلسة فرصة التحية والتصوير معها.

الفنانة فيفي عبده نشرت البوستر الترويجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروني إن شاء الله أشوفكم وتشوفوني في أبو ظبي من 21 لـ23، بحبكم".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.