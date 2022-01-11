"سبق عصره بـ20 سنة".. كيف علّق هنيدي على جلسة تصوير محمد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان محمد هنيدي، بشكل ساخر على جلسة التصوير التي خضع لها الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لصالح مجلة GQ الشهيرة.

وظهر محمد صلاح، خلال الجلسة، بملابس رياضية غربية، إذ ارتدي شورت مع تيشيرت، واعتمد جاكت مقلم بخطوط مربعة، وفي إطلالة أخرى اختار بالطو رمادي مع بنطلون رياضي، وغيرها من الإطلالات.

ونشر هنيدي، صورة له من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، وقارنها بصورة لصلاح من جلسة التصوير، وعلّق عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "هنيدي : 1 - صلاح : 0".

وفي التعليقات، نشر صورا أخرى لإطلالاته الغريبة في الفيلم، وعلّق: "لما تسبق عصرك بأكتر من عشرين سنة".

ويستعد الدولي المصري محمد صلاح لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر اليوم أمام نظيره النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات.