نجم فريق “واما” يتعرض للاعتداء في أكاديمية الفنون.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف نجم فريق “واما” الغنائي، الفنان أحمد الشامي عن تعرضه للاعتداء من أحد أعضاء هيئة تدريس أكاديمية الفنون وبعض الموظفين أثناء وجوده في الأكاديمية التي يرأسها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

وكتب الشامي عبر حسابه في “فيسبوك”: “شكراً لكل الصحافيين أصدقائي اللي نفسهم يساعدوني في أزمة مع أكاديمية الفنون والتعدّي على شخصي اللي تم وأنا في محاضرة من قبل أعضاء هيئة تدريس وموظفين”، وأضاف: “أنا في انتظار قرار الأكاديمية في الواقعة والمذكرة اللي تم تقديمها بشكل رسمي، واللي بقالها شهرين وبعد كده هعلن عن كل التفاصيل”.

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد الشامي في مسلسل “دايماً عامر” مع النجم مصطفى شعبان، حيث من المقرر أن يبدأ خلال أيام تصوير مشاهده في الغردقة. والمسلسل من بطولة: مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين، وإخراج مجدي الهواري، وكتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وإشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

وكان آخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل “إلا أنا” الذي شارك خلاله في حكاية “بيت عز”، وهي من بطولة: سهر الصايغ، عصام السقا، صفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوي محمد علي، تامر نبيل، وهاجر الشرنوبي.