تامر حسني يحرج شابا من الجمهور على المسرح

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 02:57 مساءً - شارك الفنان ” تامر حسني ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بمقطع فيديو من حفله الذي أقيم في جامعة المستقبل .
وظهر تامر حسني في مقطع الفيديو برفقة شاب من الجمهور على المسرح حيث طلب منه الأخير تقديم تهنئة لصديقته بمناسبة عيد ميلادها .
ليرد تامر حسني على الشاب ممازحا إياه قائلا : ” صديقة متأكد ؟ يا ولا قالك صديقة قال عليا أنا يا ولا ده أنا بابا .. مالك بتترعش ليه يا ولا كده ” .
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