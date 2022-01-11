” استمتع بجلسة مثيرة ” .. فيفي عبده تكشف عن أسعار اللقاء والتصوير معها في الإمارات

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 02:57 مساءً - أعلنت الفنانة ” فيفي عبده ” عن تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا بأبو ظبي خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر يناير الجاري بمنتجع وفيلل السعديات روتانا .
وكشفت فيفي عبده في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن العروض التي وفرها المنتجع السياحي وأسعارها وما تشمله للقاء الفنانة المصرية والتصوير معها .
وتضمن المنشور الملصق الدعائي باللغتين العربية والإنجليزية وجاء في تفاصيل العروض التي انقسمت إلى فئتين الآتي :
1- فئة البلاتينيوم (يومي السبت والأحد) : استمتع بجلسة مثيرة لمدة ساعتين مع فيفي من 11 صباحا حتى 1 ظهرا بما في ذلك لقاء وتحية وفرصة تصوير وغداء مع النجمة نفسها مقابل 1100 درهم إماراتي للشخص الواحد .
2- الفئة الذهبية (أيام الجمعة والسبت والأحد) : استمتع بجلسة بعد الظهر مع فيفي من 4 حتى 5:30 مساء بما في ذلك لقاء وتحية وفرصة تصوير مقابل 750 درهم إماراتي للشخص الواحد .
وأكد الإعلان على أنه لحضور هذه الفعالية يجب أن يكون الحضور حاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا ونتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة .
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