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نقابة المهن التمثيلية في مصر تتخذ إجراءات صارمة بعد إصابة عدد كبير من النجوم بكورونا

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إصابة عدد كبير من النجوم المصريين بفيروس أخيراً، أصدرت نقابة المهن التمثيلية مساء أمس الاثنين، بياناً لكل جهات الإنتاج باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحدّ من انتقال العدوى بين الفنانين والفنانات.

بدوره، علّق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على البيان الذي أصدرته النقابة في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” بأن النقابة أصدرت بياناً لكل جهات الإنتاج باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأكد من حصول العاملين، سواء كانوا فنانين أو مخرجين أو عمالاً على التطعيم، وذلك لضمان سلامة كل المشاركين في الأعمال الفنية وليس الفنانين فقط.

وأضاف زكي أن وزارة الصحة تتعاون مع النقابات الفنية، وتوفر التطعيم داخل النقابات.

يُذكر أن عدداً كبيراً من النجوم أعلنوا في الأيام الأخيرة عن إصابتهم بفيروس كورونا ومتحور “أوميكرون”، ومن بينهم: نجلاء بدر، هنا الزاهد، أحمد فهمي، عبير صبري، تامر حبيب، كريم عبد العزيز وآخرون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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