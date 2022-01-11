نقابة المهن التمثيلية في مصر تتخذ إجراءات صارمة بعد إصابة عدد كبير من النجوم بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد إصابة عدد كبير من النجوم المصريين بفيروس كورونا أخيراً، أصدرت نقابة المهن التمثيلية مساء أمس الاثنين، بياناً لكل جهات الإنتاج باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحدّ من انتقال العدوى بين الفنانين والفنانات.

بدوره، علّق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على البيان الذي أصدرته النقابة في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” بأن النقابة أصدرت بياناً لكل جهات الإنتاج باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأكد من حصول العاملين، سواء كانوا فنانين أو مخرجين أو عمالاً على التطعيم، وذلك لضمان سلامة كل المشاركين في الأعمال الفنية وليس الفنانين فقط.

وأضاف زكي أن وزارة الصحة تتعاون مع النقابات الفنية، وتوفر التطعيم داخل النقابات.

يُذكر أن عدداً كبيراً من النجوم أعلنوا في الأيام الأخيرة عن إصابتهم بفيروس كورونا ومتحور “أوميكرون”، ومن بينهم: نجلاء بدر، هنا الزاهد، أحمد فهمي، عبير صبري، تامر حبيب، كريم عبد العزيز وآخرون.