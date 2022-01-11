بصورة مع زوجته.. إدوارد يحتفل بعيد زواجه: يا أغلى ما فى حياتى

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان إدوارد بعيد زواجه حيث نشر صورة له مع زوجته عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام، وعلق إدوارد على الصورة قائلا: " كل سنة واحنا مع بعض ربنا يخليكي لينا يا أغلي ما في حياتي"، ثم كتب ادوارد تاريخ زواجه 11/1/1998.

وعلي جانب آخر قال الفنان إدوارد لـ"الخليج 365" إنه انضم إلى فريق عمل مسلسل "ملف سرى"، من بطولة هانى سلامة، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى انطلق تصويره والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، وهو من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل وعلى رأسهم ماجد المصرى، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، شيرين، كارولين عزمى، صبا الرافعى، إيمان يوسف وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين.

وأحيا مؤخرا الفنان إدوارد وفريقه جيبسى حفلاً غنائيًا بمناسبة احتفالات رأس السنة، وكان قد أعرب مؤخرًا عن سعادته بنجاح حفلاته الأخيرة فى منطقة الساحل الشمالى.

وانتهى إدوارد من تصوير حدوتة "خيال حلمى" من مسلسل "حد فاصل" ويجسد ضمن أحداثها شخصية رجل أعمال، حيث يبتعد عن الكوميديا من خلال هذه الحدوتة، وجمعت المشاهد الأخيرة من الحدوتة بين إدوارد والفنانة نانسي صلاح والتي تشاركه في بطولة الحدوتة، ويشارك فى البطولة كل من محمد مهران وغفران وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، والحدوتة من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.