شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما يستقبل المشاريع السينمائية لدعمها وإنتاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز انه لازال باب إستقبال السيناريوهات الجديدة مفتوحآ للتقديم، وذلك تنفيذآ لدور المركز لدعم شباب السينمائيين.

فقد أعلن المركز القومي للسينما في وقت سابق عن بدء أعمال لجنة قراءة السيناريوهات المتقدمة ، ويرأس اللجنة المخرج الكبير علي بدرخان وبعضوية كل من السيناريست الدكتور أشرف محمد ومهندس الديكور فوزي العوامري والمخرج سامي رافع والسيناريست محمود خليل.

يذكر أن المركز القومي للسينما يستقبل السيناريوهات الجديدة لكل من الأفلام تسجيلية و الروائية القصيرة و التحريك و التجريبية لتنفيذها في خطة الإنتاج الجديدة للمركز القومي للسينما، على أن يتم تقديم عدد خمس نسخ لكل سيناريو و تسليمهم بمقر الإدارة العامة للإنتاج بأستوديو الأهرام.