شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلاً غنائيًا بأحد فنادق القاهرة يوم 21 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة إليسا، لإحياء حفل غنائى يوم 21 يناير الجارى ، في أحد الفنادق في القاهرة والتي ستقدم من خلاله باقة من أغنياتها المميزة والشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، وجهت الشكر للجمهور المشارك فى حفلها الفنى الذى فى موسم الرياض، فى السعودية، قائلة: "ليلة لا تنسى"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ليلة لا تنسى، شكرًا لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا".

وكانت النجمة إليسا، قد أعربت عن سعادتها لاستعدادها للسفر إلى الرياض لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عم بستعد للسفرعلى الرياض لحفلات موسم الرياض وما فيكن تتصوروا فرحتي من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدا حتى ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودي ومن كل أنحاء العالم في الموسم الاستثنائي والحفلات الرائعة".

و بدأت إليسا نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (استوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة، حالة حب، سهرنا يا ليل، صاحبة رأى".