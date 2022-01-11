شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمود العسيلى تحتفل بعيد زواجهما: جعلتنى شخصُا أفضل..والفنان يرد: بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بعيد زواجها من النجم محمود العسيلي، حيث نشرت صورة تجمعها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها، "عيد زواج سعيد حبيبي.. أشكر الله كل يوم على إدخالك في حياتي.. أنت تجعلني شخصًا أفضل.. ربنا يخليك ليا أحبك"، ليرد عليها محمود العسيلي من خلال التعليقات، متغزلًا فيها، "أحبك".



امنية عبد المنعم تحتفل بعيد زوجها من محمود العسيلي

كما نشر العسيلي، صورة تجمعه مع زوجته، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها "ذكرى زواج سعيدة يا مدام عسالكس.. بحبك"، لترد عليها أمنية في التعليقات " بحبك أوي يا عسالكس".



محمود العسيلي

يأتى هذا فيما كان المطرب محمود العسيلى، طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "قلقان"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع وميكس وماستر على فتح الله.

وسبقها أغنية "على خدك" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج رونا العريان، وأغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج، ومن الأغانى التى قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر على فتح الله.

وكان قد أشاد المطرب محمود العسيلى بقرار نقابة المهن الموسيقية منع تشغيل أى فنان أو فنانة على فلاشة في الحفلات وضرورة أن يكون مصاحبا للفنان فرقة موسيقية لا تقل عن ثمانية عازفين، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تعزيز المنافسة والذوق العام، فضلا عن مساعدته في توفير عمل لكثير من الموسيقيين.