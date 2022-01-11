شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا..خالد سليم:ربنا يحميكى ويبعد عنك أى شر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان خالد سليم، فيديو يجمعه بابنته خديجة، من خلال حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، والذى يظهران فيه بمشاهد قديمة وهما يرقصان معًا قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلق خالد سليم، علي الفيديو، "ربنا يحميكي يا قلب قلبي.. يا أول فرحتنا.. ويحمي مامي وكنوزي.. ويبعد عنكوا أي شر وحسد.. ويمتعكوا بصحتكوا.. ويخليكوا ليا يا حبايب قلبي أنا".



خالد سليم وابنته



زوجة خالد سليم

وجاء هذا بعد أيام من نشر خيرية علي، زوجة الفنان خالد سليم، "ستوري" عبر حسابها علي "إنستجرام"، معلنة إصابة ابنتهما خديجة، بفيروس كورونا المستجد، وكتبت زوجة خالد سليم، عبر ستوري انستجرام: "خديجة إيجابي كورونا، الحمدلله على كل شيء".

وكان الفنان خالد سليم، شارك بمجموعة من أغانيه في احتفال النجم عمرو دياب بالكريسماس بصحبة النجم محمد حماقي، ومحمود العسيلى، وعمرو يوسف وتامر حبيب وعدد من النجوم والأصدقاء الكتاب والموزعين والملحنين.

نظم الاحتفال المخرج طارق العريان ونيكول سعفان، كما احتفل المشاركون في الحفل على أنغام أغنيات خالد سليم بعيد ميلاد الفنان عمرو يوسف، ونشر حمدي مدير أعمال عدد من النجوم مجموعة صور للاحتفال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والتي لاقت إعجاب كبير فور نشرها من جمهور ومتابعي النجوم.