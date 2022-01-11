شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار إيمان الطوخي احتفالاً بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنانة والمطربة إيمان الطوخى التى تعد واحدة من جميلات الفن فى فترة الثمانينيات والتسعينيات حيث قدمت عدد من الأعمال التى تركت بصمة كبيرة مع الجمهور .

إيمان الطوخى قدمت العديد من الأعمال فى السينما والدراما والإذاعة، وتعد الشخصية الأبرز والأشهر التى جسدها هى "استر بولونسكى" فى مسلسل "رأفت الهجان" أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز، كما شاركت فى عشرات المسلسلات منها الطريق إلى سمرقند، بوابة الحلوانى، ألف ليلة وليلة، لا إله إلا الله، رابعة تعود، صباح الورد، تحت ظلال السيوف، رحلة فطوطة ومسلسل الأطفال كوكى كاك.





كما شاركت إيمان الطوخى فى العديد من الأفلام السينمائية، منها دماء على الأسفلت، أخر ليالى الشتاء، اللقاء الدامى، الحكم آخر الجلسة، بيت الكوامل ولا تدمرنى معك، وكان ليها نصيب كبير فى الغناء حيث شاركت فى عدة أغانى منها النظرة الأولى، يا عيون يا مغربانى، إسكندرية، ارمى حمولك، دموع فرح وعيونى مياله، البنية وأنا وأنت والقمر، فضلا عن غناء عدد كبير من تترات المسلسلات .

هى ابنة الفنان والإذاعى محمد الطوخى، وليست كما أشيع عنها أنها ابنة المقرئ والمبتهل محمد الطوخى، وتخرجت فى كلية الإعلام قسم إذاعة وتليفزيون عام 1980، ورغم أنها تخطت سن الستين إلا أن الجمهور لا يزال يحتفظ بصورتها قبل أن تختفي عن الأضواء عام 1998، حتى اعتزلت عام 2003.





لم تتزوج الفنانة الجميلة رغم أنها كانت فتاة أحلام آلاف الشباب والفنانين، ورغم خطبتها مرتين، الأولى من المخرج المسرحى الراحل فؤاد عبدالحى الذى تعرفت عليه فى مسرح الجامعة، والثانية من الملحن محمد ضياء، حيث ارتبطت به لمدة 3 سنوات، بعد تعاونهما فى ألبوم «النظرة الأولى»