هل يعرض فيلم "حامل اللقب" بموسم إجازة نصف السنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ينتظر الفنان هشام ماجد عرض فيلم "حامل اللقب"، وتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني، والفيلم من إخراج هشام فتحي.

المنتج محمد رشيدي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "انتهينا من تصوير حامل اللقب، ونحن حاليا في مرحلة المونتاج".

وتابع: "بعد وضع اللمسات النهائية، من الوارد جدا عرض الفيلم في موسم إجازة نصف العام".

"حامل اللقب" يعد أول الأفلام التي تقدم في إطار بروتوكول التعاون بين المنتجين محمد رشيدي، ومحمد حفظي، وتم تصويره في عدة أماكن بالقاهرة، منها ستاد بتروسبورت الرياضي، والتجمع الخامس.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، وتؤدي الفنانة دينا الشربينى دور زوجته، وهي طبيبة، وتحدث بينهما مفارقات كوميدية عديدة.

الفيلم من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام، وأحمد فتحي وغيرهم.