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هشام ماجد يعلن انتهاء تصوير فيلم "حامل اللقب" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان هشام ماجد، انتهاء تصوير فيلم "حامل اللقب" مع الفنانة دينا الشربيني.

ونشر ماجد، صورا من كواليس الفيلم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "فركش حامل اللقب وقريبا بالسينمات بإذن الله".

فيلم "حامل اللقب" بطولة النجوم: دينا الشربيني وهشام ماجد ومحمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربيني وهشام ماجد في إطار من الفانتازيا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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