ياسمين صبري: حلمت في الصغر بما حققته في الكبر.. والإنسان من يصنع مصيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، في جلسة حوارية عبر خاصية "سبيس" على موقع "تويتر"، أدارها الكاتب تامر عبده أمين.

وقالت ياسمين: "أنا كنت عايشة في إسكندرية في أسرة طبقة متوسطة، ومصروفي كان قليل جدا ولو خلص مع نفسي، وكنت عايشة في بيت جدي وجدتي، وفي مرحلة من حياتي كنت في مدرسة حكومية".

تابعت: "كنت بلعب سباحة وكل يوم بروح التمرين مشي، وأنا ماشية كنت بتخيل إني هيبقى عندي أحلى حاجة في الدنيا، كنت بتخيل حاجة هتحصلي في الحقيقة، وإن هيبقى عندي أحلى جزم وشنط وبيت وعربية، وكل حاجة أحلى، ومكنش في أي حاجة تدل إني هحقق ده، بس كنت بشعر إني أستحق وكنت بحب نفسي، مكنتش أعرف إن ده جزء من قانون الجذب، بعد شوية حققت جزء من أحلامي، وبعده جزء، وكل شوية أحلامي بتكبر".

أضافت: "الإنسان هو اللي بيصنع مصيره والعالم والواقع اللي عايش فيه، وعشان كده إحنا بنتحاسب في الآخرة، إحنا مخيرين، الإنسان كل يوم بيبقى عنده اختيارات، والكون عبارة عن مينيو كبير، اختار، ولما تطلب من ربنا أطلب أحسن حاجة، وهتاخد أحسن حاجة، وكرم ربنا لا ينتهي، مفيش حنفية ويتقالك كفاية كده، أنا لا أؤمن بموضوع 24 قيراط وإن ليك عدد معين، أنت لو عايز الدنيا هتاخدها".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري، مع السيناريست أيمن وتار، في فيلمها "شغل عصابات"، أولى بطولاتها المطلقة في السينما.