شكرا لقرائتكم خبر عن أحبك.. ابنة بوب ساجيت تكشف عن رسالة والدها الأخيرة لها قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت أوبري ساجيت، الابنة الكبرى للممثل العالمي الراحل بوب ساجيت إحدى الرسائل النصية الأخيرة التي تلقتها من والدها قبل وفاته، حيث نشرت أوبرى، البالغة من العمر 34 عامًا، على "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة رسالة من والدها، مكتوب فيها "أحبك.. أشكرك.. وقت الاعتراف".



ابنة بوب ساجيت

وعلي جانب آخر، كشف موقع "people" عن تفاصيل جديدة حول وفاة النجم الكوميدي بوب ساجيت، وقال الموقع، إنه عرف من خلال مصادر داخل الفندق الذي عثر فيه علي "ساجيت" ميتا، أن من اكتشف رحيله خدمة تنظيف الفندق، يوم الأحد مساء، بعد أن فاته وقت تسجيل الخروج، ففتحوا الحجرة ليجدوه لا يتحرك وأبلغوا الشرطة، سبب وفاته لا يزال مجهولا.

ويشار إلى أن مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر، قال يوم الأحد الماضي إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية. واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية (فول هاوس)، وأضاف المكتب أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات.

وكان ساجيت (65 عاما) قد قدم عرضا كوميديا في فلوريدا مساء السبت وأبدى على تويتر تقديره للجمهور، ولعب ساجيت دور الأب الأرمل داني تانر في (فول هاوس) من 1987 إلى 1995 وأيضا في جزء ثان بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020، وقدم ساجيت أيضا برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة اضحاكا في أمريكا" من 1989 إلى 1997.