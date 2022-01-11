بهاء سلطان يطرح “ده حب ولا” من ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري بهاء سلطان، أغنية جديدة بعنوان “ده حب ولا”، عبر موقع “يوتيوب”، وهي الأغنية الرابعة والأخيرة من ألبوم “سيجارة”، الذي بدأ تسجيله عام 2014.

وكتب المنتج نصر محروس، بعض كلمات الأغنية، عبر “فايسبوك”: “ومعاك الوقت هوا بيعدي هوا ويا دوب مالحقتش أقول… بهواك، يا حبيبي أنا ويا عمري أنا على فكرة أنا بيك مشغول جديد بهاء_سلطان، ده_حب_ولا الأغنية الرابعة من ألبوم سيجارة كلمات: نصر محروس، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع جيزو، وميكس وماستر هاني محروس”.

يذكر أنّ محروس وسلطان تصالحا رسمياً، وذلك خلال استضافتهما في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة “دي أم سي”.