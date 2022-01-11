نوال الزغبي تسرق الأنظار بإطلالة جديدة.. “قمرهم كلهم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بصورٍ جديدة ظهرت في لقطات عفوية، وذلك عبر حسابها في تطبيق إنستغرام.

تألقت نوال الزغبي في الصور بإطلالة عوفية، إذ ظهرت على طبيعتها فبدت كعادتها بكامل أنوثتها وجمالها وسرقت الأنظار نحوها.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور نوال الزغبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة. وكان لافتًا أن بعض المحبين أعادوا نشر الصور مرفقة بعبارة “قمرهم كلهم”.

على صعيد آخر، ستأنف نوال الزغبي في الأيام المقبلة العمل على العديد من المشاريع الفنية التي كانت قد بدأت تحضيرها نهاية العام الماضي. وفي جعبة نوال باقة من الأغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية كانت قد سجّلتها بين مصر ولبنان في ديسمبر الماضي وستضع لمساتها الأخيرة عليها لتطرحها تباعًا خلال العام الحالي.

وكانت نوال الزغبي قد أصدرت في الأيام الماضية أغنية “قلبي على قلبو” كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي. وتُعد هذه الأغنية الرابعة في ميني ألبوم يحمل اسم “عكس الطبيعة”، وأصدرته نوال مؤخرًا بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كما طرحت نوال منذ شهر تقريبًا أغنية أخرى بعنوان “نقطة انتهى”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وذلك بعد تسريب مقطع منها على مواقع التواصل الإجتماعي. والأغنية تعود إلى تسجيل قديم، حيث كانت نوال قد سجّلتها لمناسبة خاصة لكنّها لم تطرحها في أيّ من ألبوماتها الماضية.