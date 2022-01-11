“الغزالة Positive”.. كريم عبد العزيز يعلن إصابته بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضم الفنان كريم محمود عبد العزيز، لقائمة نجوم الفن المصابين بفيروس كورونا هذا الأسبوع، واختار الإعلان عن مرضه باقتباس عنوان أغنيته الشهيرة “الغزالة رايقة” حيث قام بتحورها لتصبح الغزالة Positive، وتلقى تعليقا سريعا من بطلة الفيلم منة شلبي يلمح لتعرضهم للحسد بعد النجاح الكبير.

كريم أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك قائلا: الغزالة إيجابي، وجاء الرد سريعا وصادما من النجمة منة شلبي بقولها: احيه دي عين بنت……. غزالتنا رايقه عل الاخر، في إشارة لتعرض نجوم “من أجل زيكو” للحسد بعد نجاحه الكبير في دور العرض وتصدر أغنيته الرسمية “الغزالة رايقة” قائمة الأعلى مشاهدة، علما وان منة مرت بتجربة صعبة مع دخول والدتها في أزمة صحية بسبب إهمال ممرضتين في علاجها.

وحقق كريم محمود عبد العزيز مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال أغنية الغزالة رايقة، من فيلمه من أجل زيكو، والذي جمعه بعدد من النجوم أبرزهم: منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وسبق أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا عاجلا لمناشدة جميع جهات الإنتاج الفني توخي الحذر، والتشديد على ضرورة اتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني.

وقال البيان: تناشد نقابة المهن التمثيلية جميع جهات الإنتاج توخي الحذر في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 ومتحوراته، بالتأكيد على اتباع التعليمات الوقاية والسلامة والإجراءات الاحترازية لسلامة جميع العاملين في الحقل الفني.

وأضاف البيان: مع ضرورة التأكد من حصول جميع المشاركين في الأعمال الفنية على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك بشهادة وزارة الصحة المصرية، عاشت مصر سالمة، تحيا مصر.

يذكر أن الأيام الأولى من العام 2022 شهدت إصابة العديد من النجوم بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون ومنهم نجلاء بدر وتامر حبيب وعبد الرحمن أبو زهرة والفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي والنجمة داليا البحيري وعبير صبري وفراس سعيد، والمخرج علي بدرخان، وأشارت نهال عنبر المسئولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية إلى أن الحالات المسجلة هذا الأسبوع بلغت 15 فنانا.