رايتشل زيجلر.. أفضل ممثلة في “غولدن غلوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حازت رايتشل زيجلر، بطلة فيلم “ويست سايد ستوري”، جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي، ضمن جوائز “غولدن غلوب” التي جرى توزيعها أمس الأول خلال احتفال شهد مقاطعة هوليوودية واسعة، وأعلنت خلاله أسماء الفائزين عبر الإنترنت، من دون نقل تلفزيوني ولا حضور للنجوم على السجادة الحمراء.

وذهبت أبرز الجوائز إلى فيلمي “ويست سايد ستوري”، و”ذي باور أوف ذي دوج” الذي أصبح ثاني فيلم أخرجته امرأة يحصل على جائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم درامي.

وكان لقب أفضل ممثلة في دور مساعد من نصيب الممثلة أريانا ديبوز