محمد ممدوح: يحيى الفخرانى كسر مفهوم "الجان" فى مصر بشخصية سليم البدرى

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ممدوح خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى، إن الفنان الكبير يحيى الفخراني واحد من الفنانين الذين كسروا قواعد الجان، بشخصية سليم البدرى كمثال فى مسلسل "ليالى الحليمة"، والأستاذ أحمد زكى أيضًا والأستاذ عادل إمام، جعلوا الشخصية هي المؤثرة وليس الشكل الاعتيادى لـ"الجان".

فيلم "أبو صدام" عرض مؤخرًا كعرض عالمى أول فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى، وحصد الفنان محمد ممدوح جائزة أفضل ممثل.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.