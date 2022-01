شكرا لقرائتكم خبر عن رونى مارا تلعب دور أودرى هيبورن فى الفيلم الوثائقى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على الممثلة روني مارا للعب دور أودري هيبورن في فيلم السيرة الذاتية الجديد، الذى سيقوم بإخراجه المخرج Luca Guadagnino مخرج فيلم Call Me By Your Name، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن تشارك منصة Apple في إنتاج الفيلم الجديد، بينما لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل عن قصة العمل الجديد، وسيقوم السيناريو مايكل ميتنيك بكاتبة الفيلم الجديد الذى لم يكشف عن اسمه بعد.

تعد هيبورن واحدة من أشهر الممثلين في جيلها، حيث حصلت على جوائز Emmy وOscar وTony وGrammy قبل وفاتها في عام 1993، كما حصلت على جوائز تقديرية لعملها الإنساني المستمر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وكما كان تم ترشيح مارا لجائزتي أوسكار عن أدوارها في فيلم The Girl With The Dragon Tattoo و Carol، في الفترة الأخيرة شاركت مارا في بطولة فيلم Nightmare Alley.

تدور أحداث فيلم Nightmare Alley في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولباقته في الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.

