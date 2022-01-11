سميرة سعيد تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت سميرة صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سميرة في الصور بإطلالة جذابة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتحتفل الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها، يوم 10 يناير الجاري.

وطرحت المطربة المغربية سميرة سعيد أحدث أغانيها "الوقت الحلو"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

أغنية "الوقت الحلو" هي خامس أغنية ضمن ألبوم سميرة سعيد الغنائي الجديد "إنسان آلي"، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب.