فن ومشاهير

منى إش إش عن الزلزال: شديد جدا ومرعب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصفت الفنانة منى إش إش، الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة الكبرى بالشديد والمرعب.

ونشرت منى عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، السورة القرآنية الزلزلة، معلقة "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، زلزال شديد جدا ومرعب سبحان الله. يا رب ارحمنا برحمتك واعفو عنا واحسن خاتمتنا وخرجنا منها على خير يارب العالمين آمين آمين".

جدير بالذكر أن الزلزال كانت قوته 6.4 درجة ضرب البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قبرص، وشعر بالهزة الأرضية السكان في عدة مناطق من محافظات القاهرة الكبرى.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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