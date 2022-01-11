فن ومشاهير

نجل أحمد السقا ومها الصغير يعلن إصابته بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن ياسين، نجل الفنان أحمد السقا والمذيعة مها الصغير، إصابته بفيروس ، وذلك مساء أمس الاثنين 10 يناير، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع إنستجرام.

وأكد ياسين إيجابية نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا الذي أجراه مؤخرًا، طالبا من أي شخص تعامل معه الفترة الماضية إجراء اختبار للاطمئنان على صحته.

جدير بالذكر أن مها الصغير كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، من خلال تعليق لها على منشور للسيناريست تامر حبيب، أعلن فيه إصابته بكورونا عبر "إنستجرام"، إذ أشارت إلى أنها هي الأخرى مصابة بالفيروس، قائلة: "أنا أيضا".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا