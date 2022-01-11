نجل أحمد السقا ومها الصغير يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن ياسين، نجل الفنان أحمد السقا والمذيعة مها الصغير، إصابته بفيروس كورونا، وذلك مساء أمس الاثنين 10 يناير، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع إنستجرام.

وأكد ياسين إيجابية نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا الذي أجراه مؤخرًا، طالبا من أي شخص تعامل معه الفترة الماضية إجراء اختبار للاطمئنان على صحته.

جدير بالذكر أن مها الصغير كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، من خلال تعليق لها على منشور للسيناريست تامر حبيب، أعلن فيه إصابته بكورونا عبر "إنستجرام"، إذ أشارت إلى أنها هي الأخرى مصابة بالفيروس، قائلة: "أنا أيضا".