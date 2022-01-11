بلقيس بفيديو طريف أثناء ركوبها الحمار في كواليس “صابرة” في المغرب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة اليمنية / الإماراتية، بلقيس فتحي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “صابرة”، والتي أطلقتها قبل أيام، باللهجة المغربية.

وأظهر مقطع الفيديو، بلقيس وهي تركب على ظهر “حمار”، وكادت تسقط من عليه، وفي بداية الفيديو أبدت سعادتها بالمشاركة في تلك التجربة، وسط مرافقة أحد الرجال لها، يطمئنها بشأن ركوبها الحمار.

وأرفقت بلقيس تعليقاً على الفيديو، قائلة: “فيديو ديال المليونين من كواليس كليب #صابرة.. ناري ناري”، وذلك بمناسبة تخطي الكليب المليونَي مشاهدة، فيما اقترب حالياً من الوصول إلى 3 ملايين مشاهدة في أقل من 4 أيام على طرحه”.

وكانت بلقيس قد طرحت، منذ ايام قليلة، أحدث أغنياتها باللهجة المغربية التى تحمل اسم “صابرة”، وتم تصوير الأغنية فيديو كليب فى إحدى القرى بجبال الأطلس بدولة المغرب مع المخرج عبد الرفيع عبديوي.

وتناقش بلقيس من خلال الكليب أزمة الأمية من خلال تجسيدها لشخصية إحدى بنات قرى جبال الأطلس بالمغرب. وتعاونت بلقيس فى أغنية “صابرة ” مع الملحن مروان أصيل ومع الشاعر الغنائى يونس آدم والموزع الموسيقى أمين رحمون، وتعتبر هذه الأغنية هى ثالث أعمالها باللهجة المغربية بعد أغنية “la vie” وأغنية “تعالى شوف”.