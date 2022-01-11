شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يقدم أغنية جديدة من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفنان أحمد جمال هذه الأيام جلسات مكثفة مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، لوضع اللمسات الأخيرة على الأغنية الجديدة التى يتم التعاون بينهما فيها لتسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى.

وكانت أخر إصدارات الفنان أحمد جمال أغنية "وجع كام يوم"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، من كلمات جمال الخولى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:

"وجع كام يوم لحد أنا وأنت ع الوحدة ما نتعود

خسرنا كتير وأى خسارة غير العمر تتعوض

مافيش بينا اللي كان بينا زمان خلصت

مشاعر الحب من كتر الوجع نقصت

حياتنا أنا وأنت أولها وأخرها وعود

كلام و قلوبنا من كتر الكلام يأست

ماحدش مات ف يوم م الوحدة بس أنت اللى مستغرب

هيحصل إيه ما جايز ف الفراق الراحة ما نجرب

كما طرح الفنان أحمد جمال خلال الفترة الماضية أغنية "وقت مش مناسب" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عبد السلام، والأغنية السابعة من ألبومه الجديد، وتنتمى للون الدرامى العاطفى، حيث يصرح فيها الحبيب عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.

يذكر أن جمال طرح مؤخرا أيضا أغنية "النهاية" من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقى وليد فايد والكليب من إخراج شريف فرنسيس، كما سجل حلقة مع النجم أمير كراره فى برنامجه "سهرانين"، وشاركته فيها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور.