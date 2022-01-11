لطيفة تهنئ سميرة سعيد بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة التونسية لطيفة، صديقتها الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها، الموافق 10 يناير الجاري.

ونشرت لطيفة، صورة لسميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا أجمل سمورة، ربنا يسعدك ويحميكي".

ومن ناحية أخرى أحيت لطيفة، يوم 4 يناير الجاري، حفلًا غنائيا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية التونسية، وذلك على هامش "إكسبو 2020 دبي".

وأقيم الحفل الغنائي في ظروف استثنائية بعد إصابة عدد كبير من أعضاء فرقتها بفيروس كورونا وعودتهم إلى الفندق المقيمين به للعزل، إلا أنها رفضت إلغاء الحفل وأصرت على لقاء جمهورها.

ويعد هذا الحفل هو الثاني للفنانة لطيفة في "إكسبو 2020 دبي"، بعد إحيائها حفل جائزة الصحافة ‏العربية، الذي أقيم منذ فترة بحضور نخبة من رموز الصحافة والإعلام ‏في الوطن العربي.