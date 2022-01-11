فن ومشاهير

كندة علوش: "نفسي يجي اليوم اللي تتحول فيه كورونا لذكرى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة السورية كندة علوش عن حزنها الشديد بسبب انتشار فيروس ، وتمنت أن يصبح هذا الفيروس مجرد ذكرى.

وكتبت كندة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "نفسي يجي اليوم اللي تتحول فيه كورونا بكل أشكالا ومتحوراتها لذكرى (ذكرى صعبة وأليمة طبعاً) نتذكر تفاصيلها ونضحك أو نبكي مو فارقة بس المهم تتحول لذكرى.. لإنه مو معقول كل ما قلنا خلص رح نخلص منرجع نبدأ من جديد".

يذكر أن أخر أعمال كندة علوش مسلسل "ستات بيت المعادي"، وشارك في بطولة العمل: إنجي المقدم، ميرهان حسين، تارا عماد، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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