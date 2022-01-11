مفاجأة غير متوقعة.. أول صورة تُنشر لوالدة ياسمين رئيس.. لن تصدق الشبه بينهما؛ نُسخة طبق الأصل – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 03:50 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضـواء، ومن بين هؤلاء النجمة “ياسمين رئيس” التي نشرت مؤخرًا صورة لوالدتها وهي شابة، والتي بدت نُسخة منها بحسب تعليقات الجمهور.

حيث شاركت «رئيس» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة لوالدتها وأخرى جمعتها بها في زمن طفولتها، وتبين بعد نشر الصور أن الفنانة المصرية تشبه والدتها كثيرًا، بل واعتبرها البعض “نُسخة طبق الأصل” منها، مؤكدين على هذا خلال التعليقات، التي أنهالت بشكلٍ مكثف على تلك الصور.

وكانت الفنانة ياسميـن رئيس قد فاجأت متابعيها مؤخرًا وقامت أيضًا بنشر أول صورة تجمعها مع ابنها «سليم» من زوجها المخرج هادي الباجوري، وعلّقت عليها: “أنت تكملني”، وحازت الصورة على إعجاب الكثيرين من متابعيها، حيث حصلت على ما يزيد على 41 ألف إعجاب فى ساعات قليلة فقط. وتعد الصورة التي جمعت ياسمين مع ابنها عبر انستجرام، هي أول صورة تجمعها به وتنشر لجمهورها منذ ولادته عام 2014.

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أحدث أعمال ياسمين رئيس

جدير بالذكر أن آخر عمل قدمته الفنانة ياسمين رئيس كان “مسلسل 60 دقيقة“، الذي عرض عبر منصة شاهد منذ شهرين، وشارك في بطولة المسلسل: محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، غادة طلعت، مها نصار، ومن إخراج مريم أحمدي

كما تظهر الفنانة ياسمين رئيس ضيفة شرف خلال أحداث “فيلم قمر 14“، المقرر طرحه فى السينمات خلال شهر يناير الجاري بالسينمات، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة والحكاية الأولى، تضم الفنان محمد الشرنوبى وغادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران.

بينما الحكاية الثانية من الفيلم بطولة الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والحكاية الثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والحكاية الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ويضم “فيلم قمر 14” عددا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم “قمر 14” من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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