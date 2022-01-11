هند القحطاني تكشف عن امتلاكها ملايين الدولارات.. وتوجه رسالة الى الثريات العرب: “اصحوا اصحوا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 03:50 صباحاً - وجهت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني الى النساء الثريات العربيات والخليجيات خصوصا دعتهن فيها الى تقدير انفسهن وعدم الاكتراث بالتجميل لأنهن لسن مضطرات لذلك.

وقالت هند القحطاني، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، انها تريد ان توجه رسالة الى “النساء المقرشات والمرأة العربية والخليجية خصوصا التي لديها دراهم واموال”.

واستهلت هند القحطاني الفيديو بالحديث عن نفسها قائلة “الان اصبحت من النساء الثريات اللاتي يمتلكن في ارصدتهن الملايين يحقني الان اتكلم كسيدة ثرية”.

وتابعت “طب حبيبتي المرأة العربية والخليجية تحديدا على وجه الخصوص والتحديد اذا كان عندك فلوس فأنت وقتها مش مضطرة ولست مطالبة بأن تكوني جميلة ولا تكتوكة عشان يتقبلك المجتمع والرجل”.

واضافت “يعني انا مني عارفة شو هذه العقدة عند العرب على النساء فقط انا منى عارفة ليش نحن النساء لا نقدر انفسنا حق تقديرها حبيبتي معك فلوس اقوى سلطة في العالم هي سلطة المال فالمال هو العزة والقوة والسلطة والسؤدد اما انك تجين انه عندك اموال كمان تبغني تريدين ان تكونين امام المجتمع حلوة وتكتوتة يا اختى طز والف طز وطز عندك فلوس يا ماما 99.99 بالمئة من الرجال يتمنونك ومثلهن من النساء يقدرونك ويحترمونك”.

وضربت هند القحطاني مثلا بالرجال الاغنياء، قائلة “يكون الواحد شايب عايب شكله يجيب المرض يتزوج ملكة جمال لان عنده تقدير لذاته والبنات يتقبلونه رغم انه يكون في الغالب ضعيف جنسيا وتفتخر وتبشر اقاربها متزوجة فلان الفلاني الغني والكل يحسدها عليه “.

ثم قالت: “اصحوا اصحوا وانا معاكن اصحى بعد خلاص حبيبتي عندك فلوس يعني طز في كل هؤلاء الاعداء الحاقدين الذين يحاولون يقللون من قيمتك ويقللون من ثقتك في نفسك انت تمتلكين ما لا تملكه الغالبية العظمى تمتلكين بالمال وبالمال يأتي كل شيء”.