شكرا لقرائتكم خبر عن الأكشن والفانتازيا فى برومو فيلم هالى بيرى Moonfall الجديد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Lionsgate، عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلمها الجديد Moonfall، الذى سيصل دور العرض المختلفة حول العالم بدية من يوم 4 فبراير المقبل، وظهر بالفيديو الترويجى مجموعة من اللقطات المشوقة لأبطال العمل، التى جمعت بين التشويق والإثارة.

دور فيلم Moonfall بعد أن تضرب قوة غامضة القمر من مداره حول الأرض وترسله للاندفاع في مسار تصادم مع الحياة التى نعرفها، وقبل أسابيع فقط من التأثير، اقتنعت المسؤولة التنفيذية في وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر أن لديها المفتاح لإنقاذنا جميعًا، ولم يصدقها ألا واحد فقط وهو صديقها هاوسمان، وبالتالي سيقوم هؤلاء الأبطال غير المتوقعين بمهمة أخيرة مستحيلة في الفضاء، تاركين وراءهم كل من يحبونه، فقط ليكتشفوا أن قمرنا ليس كما نعتقد.

فيلم Moonfall - سقوط القمر، ‏يدور في إطار خيال علمي وأكشن، ومن إخراج وكتابة رولان إيميريش وبطولة هالي بيري،باتريك ويلسون،جون برادلي،تشارلي بلامر،مايكل بينا ودونالد ساذرلاند، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 4 فبراير 2022.

كما أعلنت شركة Lionsgate موعد طرح الفيلم الجديد المنتظر John Wick 4، لـ الممثل العالمى كيانو ريفز، حيث سيصل الفيلم الجديد دور العرض 24 مارس من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ولم تكشف الشركة المنتجة إلى الآن أى تفاصيل حول الحبكة الدرامية لـ فيلم John Wick 4، ولكن من المتوقع حسبما كشف التقرير الذى نشر على موقع "nme"، أن تعلن الشركة عن بعض المعلومات الجديدة حول العمل خلال الفترة المقبلة.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكى.