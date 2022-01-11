اتهام فجر السعيد بـ “نكران الجميل” بعد ردها على مناشدة احلام لامير الكويت

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 02:43 صباحاً - علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على مناشدة الفنانة الاماراتية أحلام لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، بسبب قرار حجرها مدة 3 أيام في البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وكتبت السعيد في حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ دون أن تذكر اسم أحلام: ”باختصار لمن لا يريد أن يفهم… لا يجوز وفق القانون الكويتي مناشدة سيدي صاحب السمو“.

وأضافت: ”المناشدة تكون للوزراء. لأن صاحب السمو وفقاً للدستور يمارس صلاحياته من خلال وزرائه. ولأن ذاته لا تُمس، فالمخاطبة أو المناشدة تكون للوزراء كلٍ بإختصاصه“.

وتابعت في تغريدة ثانية: ”وفق القانون الكويتي المستمد من الدستور..مادة 54 الأمير رئيس الدولة،وذاته مصونة لا تمس. مادة 55: يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.وبالتالي وفق القانون الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.وينادى بحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولا يجوز إقحام سموه بأي موضوع مناشدة او غير ذلك“.

وقد اثار تعليق فجر السعيد ردود فعل كثيرة كان من بينها للاعلامي الاماراتي صالح الجسمي الذي رد عليها كاتبا: “أحد مصبح وزيرة إعلام أو متحدثة باسم مجلس الوزراء أو الديوان الأميري، وبيان وزارة الداخلية في الكويت أكد حديث أحلام بان فهد الكبيسي خرج دون التسجيل في تطبيق شلونك أو الجلوس ٧٢ ساعة وفحص أخير قبل المغادرة”.

بينما اتهم اخرون فجر السعيد بنكران الجميل حيث اعادوا نشر صور لاحلام أثناء تواجدها الى جانبها خلال محنة مرضها الاخيرة حيث كتب احدهم “بختصر لمن لا يريد ان يفهم … الله لايضيع لك تعب يا أم فاهد ياحبيبه” .

بينما كتبت متابعة اخرى “أنتِ من الأشخاص اللي مالك صديق ابدًا ، بتعيشين وحيدة وتروحين وحيدة ، بالغتوا مره عشان تساؤل بسيط من حقها تعرف السبب ؟ لكن في نفس الوقت هذا درس لأحلام عشان تعرف مين تدخل حياتها ومين ما تستاهل تكون بحياتها .”