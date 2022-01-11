زوجة وائل الابراشي تفجر مفاجأة حول سبب وفاته: “اللي عمل كده لازم يتعاقب”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يناير 2022 02:43 صباحاً - فجرت سحر الإبراشي، زوجة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي، مفاجأة صادمة بشأن السبب وراء وفاة الأخير وذلك في اول تصريح لها بعد جنازة زوجها.

وأكدت سحر في تصريحات صحفية أن خطأ طبيا وراء وفاة الإبراشي، حيث عانى أزمةً صحيةً منذ شهور بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ووجهت الزوجة أصابع الاتهام لطبيب العزل المنزلي الذي أشرف على علاج وائل الإبراشي بعد وصوله في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، وتوعدت باللجوء إلى القضاء، بسبب الإهمال الطبي.

وقالت أيضا: ”اللي عالجه غلط في الأول لازم يتعاقب، في خطأ طبي حصل من طبيب العزل المنزلي، والدكاترة اللي كانوا بيشرفوا عليه بالأول في مستشفى الشيخ زايد عارفين الكلام كويس قوي، علشان دول قتلة مش أطباء“.

وأوضحت زوجة الإعلامي الراحل، أن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حاول إنقاذه، لكن الخطأ في التشخيص منذ البداية كان السبب في تدهور حالته، وعلقت: ”بدأ وائل ببروتوكول العلاج المنزلي، وهو رايح المستشفى اكتشفوا انه 95 بالمية من رئته متدمرة بسبب الخطأ الطبي، والطبيب المشرف على حالته منزلياً شايف وضعه الصحي كل يوم بيتدهور وساكت.. ضميرك الطبي راح فين؟“.

وأشارت سحر الإبراشي إلى أن زوجها لم يكن مدخناً، وكان يتبع نظاما صحيا في حياته اليومية، لكن تمت معالجته بشكل خاطئ بعد إصابته بفيروس كورونا.

وصرحت سحر أن وائل الإبراشي كان ينوي مقاضاة طبيب العزل المنزلي بعد تعافيه.

وعن اللحظات الأخيرة في حياته، قالت سحر: ”وائل كلمني قبل الوفاة بساعات، ومكنش في أي حاجة.. قولتله أنا هغدي البنت عشان كانت راجعة من الامتحان وهاجي على طول، وكان كويس جداً“.

وأضافت: ”كان عاوز يشوفني قبل ما يموت، عقبال ما وصلت كان خلاص.. قالولي عشان نفسه كان سريع شوية.. أمر ربنا، مش حتقدر تعترض“.

وتحدثت زوجة وائل الإبراشي عن أمنيته الأخيرة: ”كان نفسه يرجع قوي للبرنامج بتاعه، وابتدينا نعمل تدريبات ونسجل رسائل للناس، إنه أسوأ حاجة في المرض انه هو بعيد عن شغله وبيته“.

وكان الإعلامي المصري وائل الإبراشي، قد توفي متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، حيث عانى من تليُّف في الرئة إثر إصابته بالفيروس أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض حتى رحل عن عالمنا، يوم الأحد.اترك تعليقاً